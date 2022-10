Πυροβολισμοί και καπνός σε φυλακή στην Τεχεράνη

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο Διαδίκτυο δείχνουν φωτιά να βγαίνει από τη φυλακή Εβίν στην Τεχεράνη, στην οποία κρατούνται πολιτικοί κρατούμενοι, καθώς πυροβολισμοί και ένας συναγερμός ακούστηκαν σήμερα.

"Πυροβολισμοί ακούγονται από τη Φυλακή Εβίν και καπνός είναι ορατός", αναφέρει η ακτιβιστική ιστοσελίδα 1500tasvir.

Gunshots can be heard from Evin Prison and smoke can be seen.#MahsaAmini #IranRevolution#مهسا_امینیpic.twitter.com/ut5Ds0Oup9

— 1500tasvir_en (@1500tasvir_en) October 15, 2022