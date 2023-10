Πυροβολισμοί στις Βρυξέλλες - 2 νεκροί - Video και Φωτογραφίες

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας τοπική ώρα στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένοπλος άνοιξε πυρ στο κέντρο της πόλης σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας έναν ακόμα.

Ο κόσμος, μόλις ακούει τους πυροβολισμούς αρχίζει να τρέχει με πανικό, ενώ ο ένοπλος έτρεξε πίσω από δύο άτομα, που προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο σε κτίριο με βιτρίνα. Εκεί τους εγκλωβίζει και φαίνεται να πυροβολεί ξανά.

Ο δράστης, όπως φαίνεται στα βίντεο στα οποία αποτυπώνεται η στιγμή των πυροβολισμών, φοράει κόκκινο τζάκετ, μαύρο παντελόνι και κουκούλα στο κεφάλι. Εμφανίζεται πεζός, με όπλο, και αρχίζει να πυροβολεί στο πεζοδρόμιο όποιον βρίσκει μπροστά του.

Δείτε το βίντεο:

#BREAKING | A man has just shot dead several people in Brussels, with what appears to be a Kalashnikov. The suspect is believed to be on the run. (concordant sources)#Bruxelles #Belgium #Belgique pic.twitter.com/slHYVW9rj6

— Ratnesh Mishra 🇮🇳 (@Ratnesh_speaks) October 16, 2023