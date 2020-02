Πυροβολισμοί στο Μιλγουόκι - Πληροφορίες για τραυματίες

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο κτίριο μιας εταιρίας στο Μιλγουόκι με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως οκτώ άτομα δέχτηκαν πυρά.

Οκτώ άτομα δέχτηκαν πυροβολισμούς στο κτίριο της Miller Coors Brewing Company στο Μιλγουόκι, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

Οι αρχές αναζητούν τον δράστη και απομακρύνουν τους πολίτες από το σημείο που έλαβε χώρα το συμβάν.

MPD is investigating a critical incident in the 4000 block of W. State Street. Please stay clear of the area at this time.

— Milwaukee Police (@MilwaukeePolice) February 26, 2020