Ρεί Λιότα: Έζησε πιο δραματικά από τους ήρωες που υποδύθηκε

Ο θρυλικός ηθοποιός Ρέι Λιότα - ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός για το ρόλο του Χένρι Χιλ, αρχηγού μαφιόζικης συμμορίας στο Goodfellas (“Τα καλά παιδιά”)- πέθανε αιφνίδια στον ύπνο του σ΄ένα ξενοδοχείο στο νησί Zona Colonial της Καραϊβικής, όπου γύριζε τη νέα του ταινία Dangerous Waters.

Όμως, ενώ τον θυμόμαστε περισσότερο για τη δουλειά του στη μεγάλη οθόνη και την κυριαρχία του στο είδος των μαφιόζικων ταινιών, η αλήθεια είναι πως η ζωή του ήταν εξίσου δραματική και, μερικές φορές, τραγική, όπως πολλοί από τους χαρακτήρες που υποδύθηκε.

Από το ορφανοτροφείο στην υιοθεσία και μια καλή παιδική ηλικία

Ο Λιότα γεννήθηκε στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ, στις 18 Δεκεμβρίου 1954. Η μητέρα του τον εγκατέλειψε σε ορφανοτροφείο όταν ήταν μωρό και υιοθετήθηκε σε ηλικία έξι ετών από μια Σκωτσέζα και έναν Ιταλό, ιδιοκτήτη καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτων, τους Μαίρη και Άλφρεντ Λιόττα.

Εχει πει σε παλαιότερη συνέντευξή του στο ότι περνούσε τον περισσότερο χρόνο του ως παιδί παίζοντας διάφορα αθλήματα , όπως μπάσκετ, μπέιζμπολ και ποδόσφαιρο – αλλά και φανταστικά παιχνίδια, όπως «στρατός». Ανατράφηκε ως Καθολικός, αλλά αργότερα είπε ότι δεν θεωρούσε τον εαυτό του θρησκευόμενο, καθώς θυμόταν την εκκλησία ως ένα «τρομακτικό μέρος». «Πράγματι πηγαίναμε στην εκκλησία, αλλά δεν μεγαλώσαμε σ' ένα αυστηρό σπίτι. Πηγαίναμε στην εκκλησία κάθε Κυριακή, αλλά είχαμε έναν φρικτό ιερέα», είπε το 2014. «Αυτός μου πέρασε αυτόν τον τεράστιο φόβο του θανάτου… Σίγουρα θα έλεγα ότι είμαι πολύ περισσότερο πνευματικός παρά θρησκευόμενος». Σε μια συνέντευξη του 2014, ωστόσο, παραδέχτηκε ότι «ακόμα προσεύχεται». «Μέχρι σήμερα, εξακολουθώ να προσεύχομαι. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει κάτι.» είπε κάποτε στο MovieGuide.org.

Ο θετός πατέρας του, ο οποίος πέθανε το 2015, τον επηρέασε στον χαρακτήρα του από μικρό, με τον Λιότα να εξηγεί στο Esquire το 2016, ότι του έμαθε από παιδάκι να μην «ιδρώνει για μικροπράγματα».

«Είχε μια έκφραση ο γέρος μου – ήταν το «Τι σημαίνει για μένα;» εξήγησε ο Λιότα. « Σ΄ένα από τα καταστήματά του είχε είχε γίνει διάρρηξη. Συνέβαινε μία ή δύο φορές το μήνα – τηλεφώνημα μέσα στη μέση της νύχτας. Πήγα μαζί του μια φορά και είπα, "Μπαμπά, δεν σε στενοχωρεί αυτό; Δεν βαρέθηκες να τρέχεις;" Απάντησε, "Τι σημαίνει για μένα; Εδώ είναι το μαγαζί μου, μου αρέσει. Ατυχίες συμβαίνουν ". Εννοούσε: «Μην στενοχωριέσαι για μικροπράγματα». Προσπαθώ στη ζωή μου να μην το κάνω».

«Δόξα τω Θεό που υιοθετήθηκα»

Ως ενήλικας, ο Λιότα εντόπισε τη βιολογική του μητέρα με τη βοήθεια της πρώην συζύγου του Γκρέις, η οποία, αφού παρακολούθησε ένα επεισόδιο της Οπρα που παρουσίαζε κάποιον που εντόπιζε χαμένα μέλη οικογενειών, επικοινώνησε μαζί του. Εκείνος, κατάφερε να βρει τη μητέρα του Λιόττα μέσα σε μια μέρα.

«Το μεγαλύτερο πράγμα που αποκόμισα από την επανένωση μας ήταν το ότι είπα ανακουφισμένος «Δόξα τω Θεώ που υιοθετήθηκα», είπε στην Christian Post. Στην πορεία, ανακάλυψε επίσης ότι είχε μια αδερφή, καθώς και έναν ετεροθαλή αδερφό και πέντε ετεροθαλείς αδερφές.

Ο Λιότα εξήγησε σε συνέντευξή του το 2014 με τον Larry King ότι στην αρχή αγανακτούσε με τη μητέρα του που τον εγκατέλειψε. Αλλά αφού τη βρήκε και άκουσε τους λόγους που την ανάγκασαν να τον αφήσει στο ορφανοτροφείο, είπε πως κατάλαβε γιατί το έκανε. « Δεν μπορούσα να αποδεχθώ πως ήμουν υιοθετημένος, πώς μπορείς να εγκαταλείψεις ένα παιδί;», αλλά όταν τη γνώρισα κατάλαβα ότι είχε πραγματικά βάσιμους λόγους. Τότε συνειδητοποίησα ότι σχεδόν το 99 % των παιδιών που δίνονται για υιοθεσία, είναι για να έχουν αυτά μια καλύτερη ζωή...».

Σε όλη του τη ζωή, ο Λιότα πίστευε ότι ήταν μισός Ιρλανδός και μισός Ιταλός, αλλά γνωρίζοντας τη μαμά του ανακάλυψε ότι ήταν στην πραγματικότητα σκωτσέζικης καταγωγής. Όσο για τον βιολογικό του πατέρα, δεν ήξερε πολλά γι' αυτόν. Είπε στο Esquire, «Όταν ρώτησα τί εθνικότητας ήταν ο μπαμπάς μου, η μητέρα μου δεν μου είπε λέξη γι' αυτό. Ήταν σαν να μην υπήρξε ποτέ».

Πως μπήκε η υποκριτική στη ζωή του

Από έναν έρωτα ξεκίνησαν όλα. Μπορεί να έγινε ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες του κινηματογράφου όλων των εποχών, αλλά στην αρχή, ο Λιότα δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να γίνει ηθοποιός. Ασχολούνταν περισσότερο με τον αθλητισμό και μόνο όταν ο δάσκαλος του θεάτρου του ζήτησε να συμμετάσχει σε μια σχολική παράσταση, αποφάσισε να το δοκιμάσει, όπως είπε στο Ν.J.com.

Αλλά και μετά τη συμμετοχή του στην θεατρική παράσταση δεν τον τραβούσε ακόμη η υποκριτική.΄Εχει πει πως, αν δεν είχε ασχοληθεί με την υποκριτική, θα ήταν δούλευε στις κατασκευές. Εξήγησε στο Esquire το 2016 ότι ο πατέρας του ήθελε να αναλάβει τα καταστήματά του, αλλά «μισούσε» αυτή την ιδέα.

Αλλά συνάντησε στο κολλέγιο ένα «πολύ χαριτωμένο κορίτσι» , το οποίο ήταν στην ουρά για να εγγραφεί στο τμήμα θεάτρου και, όπως είπε, αυτή ήταν η έμπνευση: «Δεν μου άρεσε καθόλου η υποκριτική. Είχα πάει στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι... Σκεφτόμουν να μείνω ένα χρόνο, να κάνω Θεωρητικές Επιστήμες. Αλλά κοίταξα τις απαιτήσεις της Σχολής και μου φάνηκε πολύ δύσκολο. Ακριβώς δίπλα στο τμήμα Θεωρητικών Σπουδών ήταν το τμήμα των Θεατρικών Σπουδών. Και εκεί ήταν αυτό το πολύ χαριτωμένο κορίτσι στην ουρά για να εγγραφεί...»

Ο ρόλος του γκάγκστερ που απογείωσε την καριέρα του

Αφού τελείωσε το κολλέγιο, ο Λιότα μετακόμισε στη Νέα Υόρκη όπου έπιασε δουλειά ως μπάρμαν και μέσα σε έξι μήνες προσέλαβε ατζέντη. Ένας από τους πρώτους ρόλους του ήταν ως Τζόι Περίνι στη σαπουνόπερα “Ένας άλλος κόσμος”, στην οποία πρωταγωνίστησε από το 1978 έως το 1981. Στη συνέχεια μετακόμισε στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, ώστε να μπορέσει να προωθήσει την καριέρα του ως ηθοποιός.

Έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 1983 στην ταινία The Lonely Lad, ωστόσο, αυτό που θεωρήθηκε ο πρώτος σημαντικός ρόλος του στον κινηματογράφο ήρθε το 1986 στο Something Wild, που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα Β' Ανδρικού Ρόλου. Πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία φαντασίας Field of Dreams το 1989, πριν πάρει τον ρόλο του μαφιόζου Χένρι στην ταινία Goodfellas του Μάρτιν Σκορσέζε το 1990.

Στο Goodfellas έπαιξε με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζο Πέσι, Λωρήν Μπράκο και Πωλ Σορβίνο. Η ταινία έγινε μια από τις πιο δημοφιλείς της εποχής της, είχε κέρδη (τότε) 47 εκατομμύρια δολάρια στο box office και προτάθηκε για έξι βραβεία Όσκαρ, με τον Πέσι να κερδίζει το ΄Οσκαρ Β' Ανδρικού ρόλου.

Αργότερα, μιλώντας γι΄αυτόν τον ρόλο παραδέχθηκε ότι του ήταν δύσκολο να υποδυθεί ένα τόσο βίαιο άτομο. «Δεν είμαι βίαιος άνθρωπος και να παίζω κάποιον τέτοιο και να προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου στο κεφάλι του είναι πολύ δύσκολο- έχω κάνει ταινίες όπου στο τέλος του γυρίσματος είμαι απολύτως εξαντλημένος».

Μετά το Goodfellas, πρωταγωνίστησε σε μια σειρά από μεγάλες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, όπως ψυχολογικό θρίλερ Unlawful Entry, ταινία επιστημονικής φαντασίας No Escape, Cop Land του 1997, αστυνομική ταινία Phoenix, The Rat Pack (στην οποία έπαιξε τον Frank Sinatra), τηλεοπτικό δράμα ER (που του χάρισε ένα Emmy), Hannibal (μαζί με τον ΄Αντονι Χόπκινς και την Τζουλιάν Μουρ), ταινία τρόμου Identity, Wild Hogs (με τον Τζον Τραβόλτα), το αστυνομικό δράμα Crossing Over, The Son of No One (με τον ΤσάννινγκΤατούμ), Date Night ( στο οποίο πρωταγωνίστησε επίσης ο Στηβ Καρέλ), Killing Them Softly το 2012, γουέστερν μίνι σειρά Texas Rising και Shades of Blue (μαζί με την Τζέννιφερ Λόπεζ), μεταξύ άλλων.

Απέρριψε Soprnanos και Batman

Μιλώντας στον Guardian πέρυσι, παραδέχτηκε ότι συχνά απέρριπτε ρόλους σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, φοβούμενος να υποδυθεί παρόμοιους χαρακτήρες, να τυποποιηθεί σε ένα ρόλο. Είπε όχι στην ενσάρκωση του Ράλφι στους The Sopranos επειδή ένιωθε ότι έμοιαζε πάρα πολύ με το ρόλο του στο Goodfellas.

Εκτός από το The Sopranos, ο Λιόττα απέρριψε επίσης τον ρόλο του Batman το 1989, αφού ο σκηνοθέτης Τιμ Μπάρτον Tim Burton σκέφτηκε την τελευταία στιγμή να τον δοκιμάσει για τον ρόλο. Ο ίδιος χρόνια αργότερα δήλωσε μετανιωμένος για αυτή του την απόφαση.

Ο θάνατος της θετής του μητέρας

Ενώ γύριζε την ταινία Goodfellas, η τραγωδία έπληξε τον Λιότα όταν η θετή μητέρα του πέθανε από καρκίνο στην αγκαλιά του. ΄Οπως δήλωσε ο ίδιος πρόσφατα : « Γύριζα μια σκηνή την Παρασκευή. Μου είπαν ότι πέθαινε. Τα γόνατά μου λύγισαν, αλλά εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιείς ότι πρέπει να επιστρέψεις και να ολοκληρώσεις τη σκηνή. Και το έκανα ».

Αφού τελείωσε τη σκηνή, πήγε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. «Επέστρεψα στο νοσοκομείο εκείνο το βράδυ, και ευτυχώς ήμουν εκεί όταν έφυγε, κυριολεκτικά στην αγκαλιά μου. Ποτέ δεν έχω μιλήσει πραγματικά για αυτό», συνέχισε.

Οικογενειακή ζωή

Ο Λιότα γνώρισε την πρώην σύζυγό του Γκρέις τον Φεβρουάριο του 1997 όταν και οι δύο παρακολουθούσαν έναν αγώνα μπέιζμπολ, όπου ο πρώην σύζυγός της έπαιζε για τους Σικάγο Καμπς.

Η Γκρέις, που είναι τώρα 53 ετών, είναι ηθοποιός και παραγωγός πίσω από ταινίες όπως το Baseball Wives και το Knights of the South Bronx. Παντρεύτηκαν το 1999 και ήταν μαζί μέχρι το 2004. Μαζί απέκτησαν μια κόρη, την 23χρονη σήμερα Κάρσεν Λιόττα, η οποία είναι πλέον και η ίδια μοντέλο και ανερχόμενη ηθοποιός. Σύμφωνα με την ίδια ερωτεύτηκε την υποκριτική πηγαίνοντας στα κινηματογραφικά πλατώ με τον πατέρα της από παιδί.

Ο Λιότα δεν μπορούσε να σταματήσει να μιλά για την κόρη του σε συνέντευξή του στον Guardian το 2007. «Όλη μου η ζωή είναι αφιερωμένη σε εκείνη. ΄Ερχεται και με παρακολουθεί στα γυρίσματα. Δε θέλω να περνά πολύς χρόνος χωρίς να τη δω.

Μια φορά έμεινα για τέσσερις μήνες στο σπίτι διότι αποφάσισα να μην κάνω ταινία για να μπορώ να περάσω περισσότερο χρόνο μαζί της. Για να πάμε μαζί σε μαθήματα χορού, για να παίξω μαζί της ». Παρά το διαζύγιο οι πρώην σύζυγοι έμειναν στο ίδιο σπίτι, για να μεγαλώνουν μαζί την κόρη τους.

Μικροσκάνδαλα και ένα... λίφτινγκ

Το 2007, ο Λιότα συνελήφθη ως ύποπτος οδήγησης υπό την επήρεια ουσιών, αφού έπεσε με το αυτοκίνητό του σε δύο σταθμευμένα οχήματα στο Pacific Palisades της Καλιφόρνια. Συνελήφθη και κατηγορήθηκε για πλημμέλημα σύμφωνα με το Berkshire Eagle.

Το 2016, εμφανίστηκε σε βρετανική εκπομπή και φαινόταν αποπροσανατολισμένος και μπερδεμένος, πυροδοτώντας εικασίες ότι ήταν μεθυσμένος. «Το πρόσωπο του Λιόττα ήταν χλωμό και πρημένο. Μπέρδευε τα λόγια του και δεν ήταν ο εαυτός του», ανέφερε τότε η NY Daily News.

Την ίδια χρονιά, ο ηθοποιός έγινε πρωτοσέλιδο όταν παρακολούθησε τα SAG Awards με πρόσωπο σχεδόν χωρίς ρυτίδες, αφήνοντας πολλούς στο διαδίκτυο να αναρωτιούνται αν είχε κάνει λίφτινγκ, Εκείνη την εποχή, ορισμένοι χρήστες των social media τον συνέκριναν με φιγούρες από το Hunger Games.

Έρωτας ξανά με προξενιό της κόρης

Περνώντας ο χρόνος, μετά το διαζύγιο, ο Λιότα βρήκε ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο της 46χρονης πρώην κομμώτριας Τζέισι Νιτόλο. Οι δυο τους άρχισαν να βγαίνουν ραντεβού κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με προξενήτρα την κόρη του. Η Κάρσεν την γνώρισε σε ένα πάρτι του γιού της και της είπε: «Θέλω να βγεις ραντεβού με τον μπαμπά μου, νομίζω ότι θα ήσουν τέλεια για τον μπαμπά μου», θυμήθηκε ο Λιότα κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τον Σεπτέμβριο του 2021.

Αυτή και ο Λιότα εμφανίσθηκαν για πρώτη φορά μαζί στο κόκκινο χαλί στα Film Independent Spirit Awards τον Φεβρουάριο του 2020 και ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς. «Οι ευχές των Χριστουγέννων γίνονται πραγματικότητα. Ζήτησα από την αγάπη της ζωής μου να με παντρευτεί και δόξα τω Θεώ μου είπε ναι!» έγραψε τότε στο Instagram.

Ο γάμος δεν έγινε ποτέ διότι τους πρόλαβε ο θάνατος..

Πηγή: Protothema.gr