Ροχανί για Boeing: Mεγάλη τραγωδία και ασυγχώρητο λάθος

Η κατάρριψη του Boeing 737 των Ukraine International Airlines από τον στρατό του Ιράν την Τετάρτη είναι «μια μεγάλη τραγωδία και ένα ασυγχώρητο λάθος», έγραψε ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί στο Twitter.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία λυπάται βαθιά για αυτό το καταστροφικό λάθος», τόνισε ο Χασάν Ροχανί. «Οι σκέψεις μου και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες που θρηνούν. Τους στέλνω τα πιο ειλικρινά μου συλλυπητήρια», πρόσθεσε.

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people. Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752

— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020