Ρωσία: 15 νεκροί από μεγάλη φωτιά σε νυχτερινό κέντρο (ΒΙΝΤΕΟ)

Τραγωδία στην πόλη Κοστρομά, στις όχθες του Βόλγα ανατολικά της Ρωσίας, καθώς 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη φωτιά ππου εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε νυχτερινό κέντρο.

At least 13 people have been killed in a fire overnight at a cafe in the #Russian city of Kostroma.

November 5, 2022

«Με βάση τα τελευταία στοιχεία, 15 άνθρωποι έπεσαν θύματα της πυρκαγιάς, καθώς οι σοροί δύο ακόμη νεκρών βρέθηκαν κατά την ανάλυση των ερειπίων», ανέφερε η τελευταία ενημέρωση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο πρακτορείο Tass.

Σύμφωνα με την περιφερειακή εισαγγελία, η χρήση πυροτεχνημάτων από έναν από τους θαμώνες ενδέχεται να προκάλεσε τη θανατηφόρα πυρκαγιά.

Ως αποτέλεσμα της μεγάλης φωτιάς, η οροφή του καταστήματος κατέρρευσε σε ολόκληρη την έκτασή του - 3,5 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, ενώ τον χώρο εκκένωσαν περίπου 250 άτομα.



In #Kostroma #Russia at night there was a major #Fire in the nightclub "Polygon"

According to the latest ,13 visitors to the establishment died

November 5, 2022