Ρωσία: Η στιγμή που ουκρανικά drones χτυπούν ξανά το ίδιο κτίριο στη Μόσχα (VIDEO)

Τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος-καμικάζι έπληξε πολυώροφο κτίριο γραφείων στη Μόσχα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ρωσίας, ο Σεργκέι Σαμπιάνιν, προσθέτοντας πως αρκετά ακόμη ουκρανικά UAVs καταρρίφθηκαν από συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας.

«Drones καταρρίφθηκαν από συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας ενώ κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Το ένα έπληξε το ίδιο πολυώροφο κτίριο του Σίτι [σ.σ. της Μόσχας] με την τελευταία φορά», ανέφερε ο κ. Σαμπιάνιν μέσω Telegram.

Τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, παράθυρα δυο κτιρίων της συνοικίας «Μασκβά Σίτι», όπου εδρεύουν κυρίως επιχειρήσεις, καταστράφηκαν από επιθέσεις ουκρανικών τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών-καμικάζι, είχε γνωστοποιήσει ο αιρετός.

«Η πρόσοψη υπέστη ζημιές στον 21ο όροφο», ανέφερε σήμερα ο δήμαρχος, διευκρινίζοντας πως δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Το διεθνές αεροδρόμιο Βνούκοβα της πρωτεύουσας της Ρωσίας έκλεισε «προσωρινά»

Το διεθνές αεροδρόμιο Βνούκοβα της Μόσχας έκλεισε προσωρινά για βραχύ χρονικό διάστημα τις πρώτες πρωινές ώρες, προτού αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Το Βνούκοβα έκλεισε προσωρινά για τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις, αεροσκάφη εξετράπησαν προς άλλα αεροδρόμια», ανέφεραν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ρωσίας, προτού ενημερώσουν πως αποκαταστάθηκε η ομαλή λειτουργία του.

Ο δήμαρχος της Μόσχας ανακοίνωσε νωρίτερα πως ουκρανικά UAVs-καμικάζι καταρρίφθηκαν από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ωστόσο χτυπήθηκε πολυώροφο κτίριο όπου βρίσκονται κυρίως γραφεία επιχειρήσεων. Το ίδιο κτίριο είχε χτυπηθεί τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή· υπέστη μικρές υλικές ζημιές. Δεν υπήρξαν θύματα ούτε σε εκείνη την επίθεση ούτε στη σημερινή, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας, τον Σεργκέι Σαμπιάνιν.

