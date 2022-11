Ρωσία: Ισχυρή έκρηξη κοντά στην Αγία Πετρούπολη (βίντεο)

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε το Σάββατο κοντά στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε κάποια ΜΜΕ δημοσιεύονται βίντεο που φέρεται πως δείχνουν τη μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Έκτακτης Ανάγκης, η έκρηξη προκλήθηκε από βλάβη αγωγού αερίου, και δεν τραυματίστηκε κανείς.

Η πίεση στον αγωγό έκτοτε μειώθηκε και ο κοντινός θερμοηλεκτρικός σταθμός λειτουργεί με μαζούτ για να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη παροχή θερμότητας, έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης της περιοχής Αλεξάντερ Ντροζντένκο.

