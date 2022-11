Ρωσία και Ουκρανία αντήλλαξαν αιχμαλώτους πολέμου

Η Ρωσία και η Ουκρανία πραγματοποίησαν την Πέμπτη άλλη μία ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, με τις δύο πλευρές να παραδίδουν η καθεμία στην άλλη 50 άτομα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η Ουκρανία απελευθέρωσε 50 Ρώσους στρατιώτες που είχαν πιαστεί αιχμάλωτοι.

Ο Αντρίι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε στο Telegram ότι 48 στρατιώτες και δύο αξιωματικοί παραδόθηκαν στην Ουκρανία, ανάμεσά τους πεζοναύτες, πεζικάριοι, συνοριοφύλακες και μέλη της εδαφικής άμυνας.

Welcome home heroes. The exchange of prisoners took place, 50 people returned to Ukraine. These are 20 National Guardsmen, 12 guys from the Navy, 10 soldiers of the Armed Forces of Ukraine, 6 - DPSU, 2 from TRo. Among them are two officers and 48 privates and sergeants. https://t.co/ybmy0Ns2mA pic.twitter.com/zYagfRLsLT

