Ρωσία: Οι πύραυλοι Sarmat θα αναπτυχθούν στον στρατό το φθινόπωρο

Τους βαλλιστικούς πυραύλους Sarmat προσθέτει η Ρωσία στο πυρηνικό οπλοστάσιό της, καθώς σχεδιάζει να αναπτύξει την πρώτη στρατιωτική μονάδα που θα είναι εξοπλισμένη με αυτούς, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι Sarmat της Ρωσίας είναι ικανοί να φέρουν πυρηνικές κεφαλές και για αυτό, έως το φθινόπωρο, η Μόσχα θα αναπτύξει την πρώτη στρατιωτική μονάδα που θα εξοπλιστεί με αυτούς, όπως αποκάλυψε ο Ντμίτρι Ρογκόζιν, επικεφαλής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos και επικαλείται το πρακτορείο TASS.

Η συγκεκριμένη στρατιωτική μονάδα θα εδρεύει στο Ουζούρ, στην περιφέρεια Κρασνογιάρσκ, περίπου 3.000 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, σύμφωνα με όσα είπε στη συνέντευξή του ο Ρογκόζιν στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Rossiya 24 TV.

Υπενθυμίζεται πως τη Μεγάλη Τετάρτη, η Ρωσία ανακοίνωσε την πρώτη της επιτυχημένη δοκιμή των πυραύλων Sarmat, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να δηλώνει ότι αποτελεί «τροφή για σκέψη σε όσους μας απειλούν».

🚀💥RS-28 SARMAT(SATAN 2 DESIGNATION BY NATO)

LOOK THE VIDEO IF YOU WANTTO KNOW MORE ABOUT RS-28 AND POTENTIAL💥🚀

👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/iIASGmcVCn

— AZ Military News (@AZmilitary1) April 20, 2022