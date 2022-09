Ρωσία: Ουρές 10km στα σύνορα–Προσπαθούν να γλυτώσουν τη στράτευση

Μαζικές είναι οι αποχωρήσεις οικογενειών με άντρες σε ηλικία που τους καθιστά επιλέξιμους για τον ρωσικό στρατό (18 - 65 ετών) από διάφορες πόλεις της Ρωσίας, μετά το διάταγμα που υπέγραψε ο Βλαντιμίρ Πούτιν για «μερική επιστράτευση» στα μέσα της εβδομάδας. Την Παρασκευή είχε προκληθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση στις συνοριακές διαβάσεις, ενώ και οι θέσεις στα αεροπλάνα είχαν εξαντληθεί, με την κίνηση στα αεροδρόμια να είναι μεγάλη.

Ουρές που εκτείνονταν σε μήκος 10 χιλιομέτρων σχηματίστηκαν σε έναν δρόμο που οδηγεί στα νότια σύνορα με τη Γεωργία, σύμφωνα με το Yandex Maps, μια ρωσική διαδικτυακή υπηρεσία χαρτών.

Long queues are reported on the georgian-russian (img 1), russian-kazakh (img 2) and finnish-russian borders#UkraineRussiaWar #RussianUkrainianWar #UkraineWar pic.twitter.com/rJSYaaZnm0

