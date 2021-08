Ρωσία: Συνετρίβη ελικόπτερο Mi-8 / 8 επιβαίνοντες νεκροί

Ελικόπτερο Mi-8 με 16 επιβαίνοντες, 13 τουρίστες και 3 μέλη του πληρώματος, συνετρίβη σε λίμνη μέσα σε δρυμό στην Καμτσάτκα, στη ρωσική κπω Ανατολή, με αποτέλεσμα οκτώ άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ωστόσο οκτώ διασώθηκαν, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το ελικόπτερο βυθίστηκε μετά τη συντριβή του στα νερά της λίμνης Κουρίλ, στο καταφύγιο Κρανότσκι στην Καμτσάτκα.

Σωστικά συνεργεία του ρωσικού Υπουργείου Αντιμετώπισης Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης και δύτες εστάλησαν εσπευσμένα στην περιοχή, ενημέρωσε το ίδιο.

