Ρωσία: Συντριβή αεροσκάφους με τουλάχιστον 16 νεκρούς (Βίντεο)

Στους 16 οι νεκροί από τη συντριβή. Πρόκειται για ένα ελαφρύ αεροσκάφος τύπου L-410 που μετέφερε αλεξιπτωτιστές.

Συνετρίβη αεροσκάφος, τύπου L-410, στη Δημοκρατία του Ταταρστάν, στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πό τη συντριβή σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι, ενώ ακόμα 7 άτομα βρίσκονται στο νοσοκομείο.

«Επτά τραυματίες βρίσκονται στο νοσοκομείο, οι υπόλοιποι 16 δεν δείχνουν κανένα σημάδι ζωής» ανέφεραν οι Αρχές στο Sputnik, σημειώνοντας ότι ένα άτομο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πηγή δήλωσε στο Sputnik ότι μεταξύ των νεκρών είναι και οι πιλότοι.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν και 21 αλεξιπτωτιστές.

Όπως ανέφερε το υπουργείο Έκτακτων Περιστατικών της Δημοκρατίας του Ταταρστάν, συνολικά στο αεροσκάφος επέβαιναν 23 άτομα.

Στο σημείο της συντριβής έσπευσαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης και ομάδες διάσωσης.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της συντριβής.

