Ρωσία:Τα πλήγματα Ουκρανίας στόχευαν εργοστάσια κατασκευής drones

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι οι βομβαρδισμοί που έπληξαν αρκετές πόλεις της Ουκρανίας συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου χθες παραμονή Πρωτοχρονιάς, είχαν στόχο εγκαταστάσεις κατασκευής drones και για να αποτρέψουν σχεδιαζόμενες «τρομοκρατικές επιθέσεις».

«Στις 31 Δεκεμβρίου 2022, οι ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν μια αεροπορική επίθεση μεγάλης εμβέλειας εναντίον εγκαταστάσεων της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας που εμπλέκονται στην κατασκευή επιθετικών drones που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση τρομοκρατικών επιθέσεων κατά της Ρωσίας», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Τα σχέδια του καθεστώτος του Κιέβου να πραγματοποιήσει τρομοκρατικές επιθέσεις κατά της Ρωσίας στο εγγύς μέλλον ματαιώθηκαν», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Η Μόσχα συχνά περιγράφει ως «τρομοκρατικές ενέργειες» τις επιχειρήσεις που πραγματοποιεί ο ουκρανικός στρατός στο ρωσικό έδαφος ή σε ρωσικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία.

🚀A new massive bombing of Ukraine. In Kyiv, more than 10 explosions resounded in three districts. Also in the Vinnitsa, Kharkiv and Zhytomyr, and Khmelnitsky regions. pic.twitter.com/LmTst8EpcU

