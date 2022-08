Σανγκάη: Πελάτες τρέχουν όταν ανακοινώθηκε «λουκέτο» σε mall

Πανικός επικράτησε σε πολυκατάστημα στη Σανγκάη, όταν οι υγειονομικές αρχές της πόλης διέταξαν να μπει λουκέτο (με τους πολίτες μέσα) μετά τον εντοπισμό στενής επαφής ενός κρούσματος Covid-19.

Φυσικά viral έγιναν τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία έδειχναν πελάτες να φωνάζουν και να σπρώχνονται μεταξύ τους σε μια προσπάθεια να φύγουν από το κτίριο πριν κλείσουν οι πόρτες.

Την Κυριακή, ο Zhao Dandan, αναπληρωτής διευθυντής της Επιτροπής Υγείας της Σαγκάης, δήλωσε ότι το «κατάστημα και η πληγείσα περιοχή» θα βρίσκονται υπό «κλειστή» διαχείριση για δύο ημέρες. Οι πολίτες πρέπει να περάσουν δύο ημέρες καραντίνας και πέντε ημέρες επίβλεψης υγείας.

"people are more afraid of being stuck somewhere than they get virus. rly hilarious"

As said by a Chinese friend of mine after watching this video of ppl threatened to get stuck at an @IKEA in Shanghai, due to alleged COVID cases. pic.twitter.com/r0Ks8OHMFM

