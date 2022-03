Σε εξέλιξη οι κρίσιμες συνομιλίες Κιέβου - Μόσχας (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας ξεκίνησαν στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη, μετέδωσε η ουκρανική τηλεόραση. Οι δύο αντιπροσωπείες κάθονται απέναντι η μία από την άλλη σε ένα μεγάλο τραπέζι για μια συνάντηση που συνοδεύεται από εξαιρετικά συγκρατημένες προσδοκίες και μεγάλη δυσπιστία για τις πραγματικές προθέσεις της Μόσχας.

Σύμφωνα με δύο πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters, στις συνομιλίες συμμετέχει και ο Ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχτηκε τις αντιπροσωπείες των δύο χωρών σήμερα το πρωί στο διάσημο παλάτι,όπου η τουρκική προεδρία διαθέτει γραφείο. Στην ομιλία που τους απηύθυνε επισήμανε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν «νόμιμες ανησυχίες». Μιλώντας στους διαπραγματευτές ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι έχει έρθει η ώρα οι συνομιλίες να αποφέρουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός, επισημαίνοντας ότι εναπόκειται και στις δύο πλευρές «να βάλουν τέλος σε αυτή την τραγωδία».

Türkiye's President Erdogan to Russia-Ukraine negotiators in Istanbul:

- We fully support these talks and congratulate you on your hard work

- We've always adopted a fair approach to ending this conflict in our region

- Peace and ceasefire is crucial sooner rather than later pic.twitter.com/mVBPhsNHjM

