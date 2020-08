Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στη Βόρεια Καρολίνα (Βίντεο)

Σεισμός μεγέθους 5,1 βαθμών ταρακούνησε σήμερα τη Βόρεια Καρολίνα, ένα σπάνιο γεγονός σε αυτήν την πολιτεία στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, όπου τα κτίρια σείστηκαν, όμως δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες ούτε σημαντικές ζημιές.

Το αμερικανικό Ινστιτούτο USGS διευκρίνισε πως η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 08.07 τοπική ώρα, σε εστιακό βάθος 3,7 χλμ και το επίκεντρό του εντοπίστηκε κοντά στην πόλη Σπάρτη, στα Απαλάχια Όρη.

EARTHQUAKE VIDEO: This is what it looked like earlier this morning near the epicenter of a 5.1 magnitude earthquake in Sparta, North Carolina. https://t.co/cdDzbOMN1r

📷 Tom Willis

