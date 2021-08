Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στην Αϊτή (βίντεο-φωτος)

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών ταρακούνησε την Αϊτή σήμερα το πρωί, γύρω στις 08.30 τοπική ώρα (15.30 ώρα Κύπρου), σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό κέντρο.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στο σύνολο της χώρας και υλικές ζημιές έχουν ήδη καταγραφεί στις πόλεις Ζέρεμι και Κάυ, σύμφωνα με τις φωτογραφίες αυτοπτών μαρτύρων στη νοτιοδυτική χερσόνησο της νήσου.

Tranblemanntè an #Ayiti : imaj ki soti #Okay . #Earthquake in #Haiti. pic.twitter.com/y4wpJf0QIR

— Yvens Rumbold (@YRumbold) August 14, 2021