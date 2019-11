Σεισμός Αλβανία: Θρήνος και απόγνωση μετά τον σεισμό των 6,4

Στους 23 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό των 6,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Αλβανία. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούσαν όλη τη νύχτα για τη διάσωση εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμμια, ενώ οι συγγενείς των αγνοουμένων φώναζαν τους δικούς τους με την ελπίδα να είναι ακόμη ζωντανοί. Η κυβέρνηση κήρυξε τη σημερινή ως ημέρα εθνικού πένθους.

Στρατιωτικοί, αστυνομικοί και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούσαν κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας, με τη βοήθεια και των δυνάμεων που κατέφτασαν στη χώρα από το εξωτερικό. Στις έρευνες συμμετέχουν και δύο ομάδες από την ΕΜΑΚ.

Ο μαραθώνιος των σωστικών επιχειρήσεων δεν έχει τελειώσει, όμως. Οι διασώστες, με φακούς φορεμένους στα κεφάλια, δεν σταματούν τις προσπάθειες να εντοπίσουν και να ανασύρουν επιζήσαντες.

Ο σεισμός 6,4 βαθμών ήταν ο ισχυρότερος που έχει πλήξει τη χώρα των Δυτικών Βαλκανίων εδώ και πολλές δεκαετίες, προκάλεσε την κατάρρευση αρκετών κτηρίων, την ώρα που οι ένοικοι κοιμόντουσαν.

«Χάσαμε πολλές ανθρώπινες ζωές, αλλά σώσαμε επίσης πολλές», είπε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο νοσοκομείο των Τιράνων για να δει τραυματίες. «Δυστυχώς, ο απολογισμός των απωλειών δεν είναι ο οριστικός», προειδοποίησε, πριν ανακηρύξει την Τετάρτη «ημέρα εθνικού πένθους».

Οι νεκροί

Οι περισσότεροι νεκροί είναι στην παραθαλάσσια τουριστική πόλη του Δυρραχίου, καθώς και στο Θουμάνι, βόρεια της πρωτεύουσας.

Στον απολογισμό συμπεριλαμβάνονται ένας άνδρας που σκοτώθηκε όταν μέσα στον πανικό του πήδησε από ύψος από το σπίτι του στην πόλη Κούρμπιν, καθώς κι ένας άνδρας που επέβαινε σε αυτοκίνητο που ενεπλάκη σε δυστύχημα όταν το τμήμα του δρόμου στο οποίο κινείτο καταστράφηκε. Μέλη ενός σωστικού συνεργείου αφηγήθηκαν σε αλβανικά ΜΜΕ ότι ένα από τα θύματα ήταν μια ηλικιωμένη που έκανε το σώμα της ασπίδα για να σώσει τον εγγονό της. Μεταξύ των 23 νεκρών είναι και τουλάχιστον δύο παιδιά κάτω των 10 ετών.

Μία 30χρονη γυναίκα παρέμεινε θαμμένη στα συντρίμμια επί 14 ώρες και ανασύρθηκε ζωντανή, ωστόσο άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο. Δύο ώρες νωρίτερα, όμως, οι διασώστες είχαν βγάλει νεκρή την 8χρονη κόρη της. Ακολουθεί το βίντεο από τη διάσωσή της.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, περίπου 600 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους με ελαφρά τραύματα, εισήχθησαν και νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία. Η κατάσταση, ωστόσο, ορισμένων τραυματιών κρίνεται ως κρίσιμη.

Ο δήμαρχος Τιράνων Εριόν Βελίαϊ ανέφερε ότι πάνω από 500 κτήρια στην πρωτεύουσα υπέστησαν ζημιές. Χιλιάδες είναι οι κάτοικοι που αδυνατούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και θα αναγκαστούν να περάσουν την νύχτα στην ύπαιθρο, ενώ ο στρατός επιχειρεί από το απόγευμα να κατασκευάσει κέντρα στέγασης σε ανοιχτούς χώρους κυρίως σε γήπεδα.

A heartbreaking video of a little boy that was pulled from the rubbles in Thumane. #Albania https://t.co/3WT012XicD

— Fatjona Mejdini (@FatjonaMejdini) November 26, 2019