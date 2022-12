Σεισμός στην Καλιφόρνια: Δύο νεκροί και 11 τραυματίες

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Τρίτη στη βόρεια Καλιφόρνια εξαιτίας ισχυρού σεισμού στα ανοικτά των αμερικανικών ακτών, που προκάλεσε εξάλλου καταρρεύσεις, καθιζήσεις και προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης σε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά.

Ο σεισμός έντασης 6,4 βαθμών χτύπησε κατά τη διάρκεια της νύχτας, με επίκεντρο περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από τη Γιουρίκα, πόλη και λιμάνι στην κομητεία Χούμπολτ, διευκρίνισε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικής (USGS).

Στην περιοχή αυτή, που απέχει γύρω στις τέσσερις ώρες με το αυτοκίνητο από το Σαν Φρανσίσκο, «δύο άνθρωποι είναι νεκροί εξαιτίας έκτακτων ιατρικών περιστατικών κατά τη διάρκεια ή/και αμέσως μετά τον σεισμό», ανέφεραν οι αρχές της κομητείας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν, χωρίς να γίνουν πιο συγκεκριμένες.

“I thought my whole house was going to fall down.”

We’re in Northern California for tonight’s @CBSEveningNews as residents of Humboldt County are assessing the damage after a 6.4 earthquake. pic.twitter.com/IgBe9psutf

— Manuel Bojorquez (@BojorquezCBS) December 21, 2022