Τουλάχιστον 59 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 150 ακόμη τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των αποκριάτικων εορτασμών στην περιοχή Itaewon της Σεούλ το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με αξιωματούχους της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Από ότι φαίνεται προκλήθηκε ποδοπάτημα λόγω συνωστισμού δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων για τον εορτασμό του Halloween.

#BREAKING: Stampede in #Seoul, #SouthKorea left dozens with cardiac arrest during #Halloween Saturday night. Over a hundred thousand attended the celebrations.

