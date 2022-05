Σιβηρία: Τεράστια πυρκαγιά - Φλέγονται 200 κτίρια, πέντε νεκροί

Πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στο Κρασνογιάρσκ (ανατολική Σιβηρία), όπου έχουν καταστρέψει περίπου 200 κτίρια και έχουν στοιχίσει ήδη τη ζωή σε τουλάχιστον 5 ανθρώπους, έγινε σήμερα γνωστό από τις τοπικές αρχές, οι οποίες κήρυξαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τις πληγείσες περιοχές.

PLANET DEVASTATING wildfires have been burning in Siberia since 2019. Going dormant all winter burning underground and flashing up in the spring. Somewhere around 50,000,000 acres have burned and now that their military is fighting in Ukraine, the fires are spreading to towns https://t.co/M4KRjR5cJo

