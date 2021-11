Σμήνος μελισσών όρμησε σε αγώνα κρίκετ - Έπεφταν όλοι στο γκαζόν

Ένα σμήνος μελισσών όρμησε σε γήπεδο της Νέας Ζηλανδίας την Κυριακή, διακόπτοντας με ελαφρώς τρομακτικό τρόπο έναν αγώνα κρίκετ στο Γουέλινγκτον.

Μόλις αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε, παίκτες και διαιτητές έπεσαν στο γκαζόν και άλλοι έτρεξαν βιαστικά για να βρουν καταφύγιο στις γωνίες του Πλάνκετ Σιλντ, που φιλοξενούσε το ματς μεταξύ Wellington και Canterbury.

Η εισβολή των μελισσών προκάλεσε μία σύντομη διακοπή, μέχρι να αποχωρήσουν τα έντομα, και τελικά ο αγώνας συνεχίστηκε.

«Ήταν η πρώτη φορά που μου συνέβη», περιέγραψε ο προπονητής του Wellington, Γκλεν Ποκνάλ. «Ήμουν στην άλλη πλευρά με τον προπονητή Νταγκ Γουάτσον, όταν είδαμε τους πάντες να πέφτουν στο έδαφος, χωρίς να είμαστε σίγουροι για το τι συνέβαινε (...) Μετά από 30 με 40 δευτερόλεπτα, όταν καταλάβαμε ότι πετούσαν μέλισσες ανάμεσά μας. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο στο Μπέιζιν, και αυτό είναι το παράδοξο».

BEE-careful! 🐝 A swarm of bees popped in at the Cello @BasinReserve for a closer look at today's #PlunketShield action between @cricketwgtninc & @CanterburyCrick! #CricketNation #Cricket

📷 expertly captured by @PhotosportNZ pic.twitter.com/IBwRwIEXx2

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 7, 2021