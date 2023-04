Το Σουδάν καταρρέει, ο πόλεμος μπαίνει στην τρίτη εβδομάδα

Αεροπορικοί βομβαρδισμοί και ασταμάτητα πυρά στο Χαρτούμ, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που φεύγουν για να σωθούν: το Σουδάν «καταρρέει», προειδοποιεί ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την ώρα που οι μάχες στη χώρα της βορειοανατολικής Αφρικής διανύουν πλέον την τρίτη τους εβδομάδα.

Η χώρα βυθίστηκε στο χάος τη 15η Απριλίου όταν η σύγκρουση για εξουσία ανάμεσα στον επικεφαλής της στρατιωτικής χούντας, τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και τον δεύτερο τη τάξει του στρατιωτικού καθεστώτος, τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, ή «Χαμέτι», επικεφαλής των επίφοβων Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), μετατράπηκε σε πόλεμο.

Στις εχθροπραξίες έκτοτε έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 528 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 4.599, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα δεδομένα του υπουργείου Υγείας, που δημοσιοποιήθηκαν χθες Σάββατο.

Bus operators in Sudan are facing accusations of exploitation after charging people skyrocketing fares to escape the country's fighting ⤵️ pic.twitter.com/wpChQUDdCG

— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 26, 2023