Σουδάν: Παραβιάστηκε ξανά η εκεχειρία, στην 20η μέρα μπήκε ο πόλεμος

Εκρήξεις και πυρά ακούγονται σήμερα στο Χαρτούμ, κατά την εικοστή ημέρα των σφοδρών μαχών ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις και τους παραστρατιωτικούς, που διεκδικούν την εξουσία στο Σουδάν με κίνδυνο να βυθίσουν ολόκληρη την περιοχή σε κρίση.

Παρά την ανακοίνωση μιας «κατ' αρχήν συμφωνίας» για την παράταση μέχρι τις 11 Μαΐου μιας εκεχειρίας που ουδέποτε έγινε σεβαστή, «συγκρούσεις και εκρήξεις» συγκλονίζουν τα βόρεια προάστια του Χαρτούμ, ανέφεραν τα χαράματα κάτοικοι στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι πέντε εκατομμύρια κάτοικοι της πρωτεύουσας ζούν πλέον στο ρυθμό των βομβαρδισμών, προσπαθώντας να αποφύγουν αδέσποτες σφαίρες κλεισμένοι μέσα σε σπίτια χωρίς νερό ούτε ηλεκτρικό, με όλο και λιγότερα χρήματα και τρόφιμα και όλα αυτά μέσα σε αποπνικτική ζέστη.

Σφοδροί βομβαρδισμοί ακούγονται επίσης από τις γειτονικές πόλεις Ομντουρμάν και Μπάχρι, μεταδίδει το Ρόιτερς.

Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Έθνη άσκησαν χθες, Τετάρτη, πίεση στις εμπόλεμες παρατάξεις να εγγυηθούν την ασφαλή διέλευση ανθρωπιστικής βοήεθιας, αφού έξι φορτηγά λεηλατήθηκαν και αεροπορικά πλήγματα στην πρωτεύουσα υπονόμευσαν την υποτιθέμενη εκεχειρία.

Ο συντονιστής της έκτακτης αρωγής του ΟΗΕ Μάρτιν Γκρίφιθς δήλωσε πως ελπίζει να συναντηθεί μέσα στις επόμενες δύο με τρεις ημέρες με τα εμπόλεμα μέρη στο Σουδάν για να εξασφαλίσει απ' αυτά εγγυήσεις για τις οχηματοπομπές που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Από τις 15 Απριλίου, ο πόλεμος ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του στρατηγού Αμπντέλ Φάταχ αλ-Μπουρχάν και στους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκλό έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 550 ανθρώπους ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 5.000, σύμφωνα με έναν απολογισμό που πιστεύεται πως υπολείπεται κατά πολύ της πραγματικότητας. Τα νοσοκομεία δεν μπορουν να ανταποκριθούν: λιγότερα από ένα στα πέντε εξακολουθούν να λειτουργούν στο Χαρτούμ και σχεδόν κανένα στο Νταρφούρ (δυτικά).

Οι μάχες έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό περισσότερων από 335.000 ανθρώπων και έχουν ωθήσει 115.000 άλλους στην εξορία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο οποίος αναμένει πως οι πρόσφυγες θα οκταπλασιασθούν.

