Σουέζ: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των πλοίων

Στις 20:00 ώρα Κύπρου, ξεκίνησε η διαδικασία απόπλου των τουλάχιστον 400 πλοίων που έχουν σχηματίσει ουρά στη Διώρυγα του Σουέζ.

Νωρίτερα, οι αρμόδιες αρχές της Διώρυγας, μετά την αποκόλληση του «Ever Given» ενημέρωσαν τις ναυτιλιακές εταιρείες ότι η κυκλοφορία των πλοίων μέσω της Διώρυγας θα επανέλθει στις 20.00 και στις δύο κατευθύνσεις του καναλιού.

H επαναφορά της Διώρυγας σε καθεστώς πλήρους λειτουργίας είναι ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, καθώς υπολογίζεται ότι κάθε μέρα μπλόκου κόστιζε περί τα 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια στην παγκόσμια οικονομία.

Στο μεταξύ όπως έγινε γνωστό το γιγαντιαίο πλοίο εμπορευματοκιβωτίων Ever Given, που είχε αποκλείσει επί σχεδόν μία εβδομάδα τη διέλευση στη Διώρυγα του Σουέζ, δεν έχει υποστεί ζημιές.

Την παραπάνω δήλωση έκανε σήμερα (29/3/20210) το απόγευμα ο πρόεδρος της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ στο αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο Nile TV.

Νωρίτερα, η διαχειρίστρια εταιρία του πλοίου εμπορευματοκιβωτίων Ever Given είχε επιβεβαιώσει ότι το πλοίο ταξίδεψε χωρίς την βοήθεια ρυμουλκών στη Διώρυγα του Σουέζ , και ότι έφτασε στη Μεγάλη Πικρή Λίμνη, όπου θα υποβληθεί σε πλήρη επιθεώρηση.

«Δεν υπήρξαν αναφορές για ρύπανση ή ζημιά του φορτίου και οι αρχικές έρευνες αποκλείουν οποιαδήποτε βλάβη στη μηχανή ή στον κινητήρα ως αιτία της γείωσης», ανακοινωσε η Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM).

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα το μεσημέρι η αποκόλληση του πλοίου από τα αβαθή του Σουέζ εκτυλίχθηκε σε θρίλερ. Το τεράστιο σκάφος συνάντησε λίγο πριν από το μεσημέρι ισχυρούς ανέμους με αποτέλεσμα να κλείσει και πάλι για λίγη ώρα την διώρυγα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το Vessel Finder, το σκάφος πέρασε την την βόρεια έξοδο του καναλιού, με χαμηλή ταχύτητα.

Η πλοιοκτήτρια εταιρία και οι εταιρίες ασφάλισης του Ever Given είναι αντιμέτωπες με αξιώσεις εκατομμυρίων δολαρίων. Ένα μεγάλο μέρος των απωλειών θα έχει πιθανόν αντασφαλιστεί από ομάδα διεθνών αντασφαλιστικών εταιριών, όπως εκτίμησε η Fitch. Το περιστατικό αυτό θα μειώσει τα κέρδη των παγκόσμιων αντασφαλιστικών εταιριών αλλά δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το πιστοληπτικό τους προφίλ, σύμφωνα με τον οίκο αξιλόγησης.

LATEST: The Ever Given container ship that was stuck in the Suez Canal is now fully afloat.

The vessel was finally pulled free, allowing the crucial trade route to reopen to traffic https://t.co/0dC8LE0UFI pic.twitter.com/UZjcP2Mrpu

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 29, 2021