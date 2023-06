Σουηδία: Πυρά στη Στοκχόλμη, έφηβος νεκρός, άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίες (Βίντεο)

Δεκαπεντάχρονος σκοτώθηκε και άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Σάββατο το απόγευμα στη Στοκχόλμη, ανακοίνωσε η αστυνομία, σύμφωνα με την οποία οι περιστάσεις της τραγικής υπόθεσης αυτής μένουν ακόμη να εξιχνιαστούν.

Περίπου μια ώρα μετά τα γεγονότα, δυο άνδρες συνελήφθησαν έπειτα από καταδίωξη στο νότιο τμήμα της σουηδικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αφού ειδοποιήθηκε για πυρά κοντά σε πλατεία του νότιου τομέα λίγο μετά τις 18:00 [σ.σ. τοπική ώρα· 19:00 ώρα Ελλάδας], η αστυνομία βρήκε επιτόπου δυο ανθρώπους με τραύματα από σφαίρες. Άλλοι δύο τραυματίες βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, ο ένας εκ των οποίων υπέκυψε. Οι υπόλοιποι τρεις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

