Στα 25 χλμ από το κέντρο του Κιέβου οι Ρώσοι, λένε οι ΗΠΑ

Βήμα-βήμα καταγράφουν μέσω πληροφοριών και δορυφορικών εικόνων οι αμερικανικές υπηρεσίες τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων και ειδικότερα την επέλασή του προς την πρωτεύουσα της Ουκρανίας το Κίεβο. Σύμφωνα με πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει άλλα πέντε χιλιόμετρα προς το κέντρο του Κιέβου το τελευταίο 24ωρο, πλησιάζοντας σταθερά προς τον στόχο τους, την κατάληψη της ουκρανικής πρωτεύουσας και την πτώση της κυβέρνησης Ζελένσκι.

Οι Αμερικανοί εκτιμούν ότι η πρόοδος των Ρώσων στο πεδίο της μάχης «παραμένει αργή», ωστόσο τα πέντε χιλιόμετρα δεν αποτελούν αμελητέα απόσταση, αν αναλογιστεί κάποιος και την αντίσταση που έχουν βρει από τον ουκρανικό στρατό. «Οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται τώρα στα 25 χιλιόμετρα απόσταση από το Κίεβο», δήλωσε ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ στους ρεπόρτερ που καλύπτουν το ρεπορτάζ.

“Kiev, my gentle home”. That’s how Russian genius Mikhail Bulgakov spoke of this beautiful city. Right now the gentle home is under the biggest missile attack ever. From other kind of Russians. pic.twitter.com/nvHNNUQVJM

