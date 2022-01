Στις φλόγες στο κτήριο του Κοινοβουλίου στο Κέιπ Τάουν (βίντεο)

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στην έδρα του Κοινοβουλίου της Νότιας Αφρικής στο Κέιπ Τάουν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP που βρίσκονται στο σημείο.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν βρίσκονταν άνθρωποι στο κτήριο.

«Η στέγη πήρε φωτιά και το κτήριο της Εθνοσυνέλευσης βρίσκεται επίσης στις φλόγες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης της πόλης, που ζήτησαν ενισχύσεις στο πεδίο.

Smoke bellowing out of downtown Cape Town. Flames look awfully close to St. George‘s Cathedral #capetownfire pic.twitter.com/pU7HKVFXCL

— Calvin D. Ullrich (@CalvinUllrich) January 2, 2022