Στους David Julius και Ardem Patapoutian το Νόμπελ Ιατρικής

Στους David Julius και Ardem Patapoutian απονεμήθηκε το Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής.

Το βραβείο του απονεμήθηκε για την έρευνα τους για τους υποδοχείς θερμοκρασίας και αφής, ανακοίνωσε σήμερα η Βασιλική Ακαδημία Επιστημών της Σουηδίας που απονέμει το βραβείο, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας (985.000 ευρώ).

Με τις ανακαλύψεις τους ξεκλείδωσαν ένα από τα μυστικά της φύσης και κατάφεραν να εξηγήσουν με ποιο τρόπο η θερμότητα, το κρύο και η αφή μπορούν να ενεργοποιήσουν τα σήματα στο νευρικό μας σύστημα μέσω των οποίων αισθανόμαστε, ερμηνεύουμε και αλληλεπιδρούμε με το εσωτερικό και εξωτερικό μας περιβάλλον.

The seminal discoveries by this year’s #NobelPrize laureates in physiology or medicine have explained how heat, cold and touch can initiate signals in our nervous system. The identified ion channels are important for many physiological processes and disease conditions. pic.twitter.com/TxMTwSDHas

