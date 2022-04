Στρατιωτικοί/Μαριούπολη: «Ζούμε ίσως τις τελευταίες ημέρες μας»

Περισσότερο σκληρή και αμφίρροπή απ’ όσο αναμενόταν αρχικά θα είναι η μάχη των μαχών στην Ουκρανία για τον έλεγχο του Ντονμπάς, τον κύριο στόχο της ρωσικής εισβολής, που κλείνει σήμερα οκτώ εβδομάδες.

Απέναντι στους πάνω από 70.000 πλήρως εξοπλισμένους ρώσους στρατιώτες, που έχει συγκεντρώσει η Μόσχα στο ανατολικό μέτωπο για την τελική επίθεση, υποστηριζόμενους από εναέρια και χερσαία μέσα, η Ουκρανία συγκροτεί μία σθεναρή αμυντική γραμμή λαμβάνοντας διαρκώς βαρύ οπλισμό από τη Δύση.

Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Καναδάς, αλλά και Ιαπωνία με συντονισμένες ενέργειες αποστέλλουν στο Κίεβο στρατιωτική βοήθεια, έχοντας συμφωνήσει με την εκτίμηση της ουκρανικής κυβέρνησης ότι εάν πέσει το Ντονμπάς είναι πιθανόν οι ρωσικές δυνάμεις να στραφούν στη συνέχεια εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, επιδιώκοντας την ολοκληρωτική επικράτηση στη χώρα και την εκδίωξη του Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος και οι συνεργάτες του δηλώνουν ευθέως ότι εάν οι Ρώσοι νικήσουν στο Ντονμπάς τότε θα στοχεύσουν και πάλι στο Κίεβο. «Ο Πούτιν δεν θα περιοριστεί στην περιοχή της Ανατολικής Ουκρανίας. Αν οι ρωσικές δυνάμεις επικρατήσουν στο Ντονμπάς, θα επιτεθούν ξανά στο Κίεβο, καθώς η διχοτόμηση της χώρας είναι το ένα ζητούμενο για το Κρεμλίνο. Το δεύτερο είναι η πτώση της κυβέρνησης Ζελένσκι, ώστε να επιτευχθεί και ο πολιτικός στόχος» διαμηνύουν στη Δύση.

📞: In a call with @ZelenskyyUa the @DefensieMin and I expressed our support as Russia begins a renewed offensive. 🇳🇱 will be sending heavier materiel to 🇺🇦, including armoured vehicles. Along with allies, we are looking into supplying additional heavy materiel.

— Mark Rutte (@MinPres) April 19, 2022