Συγκινητικές στιγμές στην Ιταλία-Κόσμος τραγουδάει στα μπαλκόνια

Συγκλονιστικές στιγμές κατέγραψε ένας κάτοικος της Σιένα στην Ιταλία. Στο βίντεο που ανέβασε στο λογαριασμό του στο twitter ακούγονται δεκάδες φωνές από όλη τη γειτονιά που τραγουδούν αγαπημένη μελωδία σε μία προσπάθεια να επικοινωνήσουν και να δώσουν κουράγιο ο ένας στον άλλο για τη μεγάλη δοκιμασία που περνάει η χώρα αλλά και να τονώσουν το ηθικό των ανθρώπων που είναι μόνοι.

Οι Ιταλοί θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους για τουλάχιστον 15 ημέρες προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού που έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ανάλογες αντιδράσεις είχαν και οι κινέζοι στη Γουχάν με συνθήματα και τραγούδια προκειμένου να τονώσουν το ηθικό τους.

People of my hometown #Siena sing a popular song from their houses along an empty street to warm their hearts during the Italian #Covid_19 #lockdown.#coronavirusitalia #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/7EKKMIdXov

— valemercurii (@valemercurii) March 12, 2020