Συγκλονίζει η έγκυος που κατηγορήθηκε από τους Ρώσους ως ηθοποιός

Στην τελευταία αναρτημένη φωτογραφία της ποζάρει επιδεικνύοντας την φουσκωμένη κοιλιά της, απόδειξη ότι πλησίαζε η ώρα που έδινε ζωή στο πλασματάκι που είχε μέσα της. Σε μια άλλη φωτογραφία ποζάρει μαζί με τον σύντροφο της, μέρες πριν εισβάλει στη ζωή τους ο ρώσικος εφιάλτης. Η Ουκρανή δημοσιογράφος Olga Tokariuk έγραψε στο Twitter ότι ενημερώθηκε από έναν συγγενή της Μαριάνας που της είπε πως κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί της και πως το βράδυ της Πέμπτης στις 10, η νεαρή αισθητικός έφερε στο κόσμο το κοριτσάκι της. «Έχει πολύ κρύο και οι βομβαρδισμοί δεν σταματούν» ήταν τα τελευταία λόγια της Μαριάνας στη σύντομη επικοινωνία που είχε με τον συγγενή της, έγραψε η Olga Tokariuk.

I received an update from a relative of Marianna - a pregnant girl from Mariupol's bombed hospital. They were able to reach her on the phone briefly. Last night at 10pm, Marianna gave birth to a baby girl! They are ok, but it's very cold in Mariupol and the bombing doesn't stop pic.twitter.com/PSLxI6I0zZ

— Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 11, 2022