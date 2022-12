Συμφωνία των «27» για το πλαφόν στο ΦΑ - Στις 19/12 η απόφαση

Πιο κοντά πριν την οριστική συμφωνία για το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου βρίσκονται πλέον οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς στη Σύνοδο Κορυφής συμφωνήθηκε να «κλείσει» το θέμα στις 19 Δεκεμβρίου, στην επόμενη Σύνοδο για το Ενεργειακό.

Η σύγκλιση των ηγετών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήρθε πιο κοντά μιας και ο χρόνος πιέζει, όπως άλλωστε επεσήμανε και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης λέγοντας πως θα πρέπει να έχει βρεθεί λύσει έως τις 19 Δεκεμβρίου στην παρέμβασή του.

