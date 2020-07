Συναγερμός για αιματηρή έκρηξη στη Σομαλία (Φωτος)

Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην πρωτεύουσα της Σομαλίας, Μογκαντίσου. Πληροφορίες για αρκετούς τραυματίες. Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης.

Συναγερμός σήμανε στην πρωτεύουσα της Σομαλίας, Μογκαντίσου, όπου έλαβε χώρα ισχυρή έκρηξη κοντά στην περιοχή του λιμανιού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το περιστατικό, παρότι ορισμένα τοπικά media κάνουν λόγο για επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν την ύπαρξη αρκετών τραυματιών, ενόσω η επιχείρηση διάσωσης των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Initial report of SVBIED attack in Mogadishu. pic.twitter.com/EFOd6PWfI8

The explosion was a car bomb targeted around Mogadishu's sea port. #Somalia pic.twitter.com/cbrdFBxyhS

— Abdirashid Alifoow (@Allifoow) July 4, 2020