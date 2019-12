Συναγερμός για πυροβολισμούς στο Οχάιο

Συναγερμός έχει σημάνει στο Οχάιο των ΗΠΑ λόγω πυροβολισμών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ένας ύποπτος έχει ανοίξει πυρ.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, στο σημείο έχουν φτάσει ειδικές δυνάμεις, αλλά και διαπραγματευτής της αστυνομίας.

Δύο σχολεία στην περιοχή έχουν κλείσει, ενώ οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν το σημείο.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου WBNS-10TV αναφέρουν πως ο δράστης έχει ταμπουρωθεί σε ένα σπίτι και πυροβολεί κατά των αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο.

HAPPENING NOW 12/16/19 2:25pm:

Shots fired near Apple Blossom Lane off Eakin Rd. (West Columbus)

Male firing multiple shots.

Patrol officers, SWAT and hostage negotiators on scene.

STAY OUT OF THE AREA.

*We'll share more details as they become available. pic.twitter.com/tezfNmIERI

— Columbus Ohio Police (@ColumbusPolice) December 16, 2019