Συναγερμός για ρωσικούς βομβαρδισμούς σε όλη την Ουκρανία

Μπορεί οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας και Ουκρανίας για την εκεχειρία να βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο αυτό δεν εμποδίζει τον στρατό του Βλαντιμίρ Πούτιν να συνεχίζει απτόητος του βομαρδισμούς μεγάλων ουκρανικών πόλεων, αφήνοντας πίσω δεκάδες νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες, εκατομμύρια πρόσφυγες και γκρεμισμένα κτίρια.

Μετά το «σφυροκόπημα» σε τουλάχιστον τέσσερα κτίρια σε δύο τομείς του Κιέβου, που σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, άφησε τέσσερις νεκρούς, κηρύχθηκε γενικός αντιαεροπορικός συναγερμός σε όλη την Ουκρανία, όπως ανέφερε SMS που εστάλη στους κατοίκους του Τσερνίχιβ. «Προσοχή. Αεροπορικές επιθέσεις σε ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ. Μεταβείτε στα καταφύγια!» έγραφε το μήνυμα, ενώ σε άλλες πόλεις, όπως στην Οδησσό, οι τοπικές αρχές και οι κάτοικοι έχουν προετοιμαστεί για την απόβαση ρωσικών στρατευμάτων από θαλάσσης.

Στο μεταξύ, ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, είχε ανακοινώσει ότι θα επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας 36 ωρών από το βράδυ της Τρίτης στην πρωτεύουσα, λόγω των «επικίνδυνων και δύσκολων στιγμών» που ζουν οι κάτοικοί της. «Από σήμερα» στις 20:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και έως τις 07:00 το πρωί της Πέμπτης θα απαγορεύεται η κυκλοφορία στο Κίεβο, ανακοίνωσε στο Telegram ο Κλίτσκο, αφού η ουκρανική πρωτεύουσα έγινε στόχος πολλών βομβαρδισμών σήμερα το πρωί. «Σήμερα είναι μια δύσκολη και επικίνδυνη στιγμή», τόνισε ο ίδιος. «Η πρωτεύουσα είναι η καρδιά της Ουκρανίας και θα την υπερασπιστούμε. Δεν θα εγκαταλείψουμε το Κίεβο, το οποίο αποτελεί αυτή τη στιγμή το σύμβολο και την προκεχωρημένη βάση της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης», σημείωσε ο Κλίτσκο.

Another attack in Kyiv. This residential building was attacked around 4am. A woman who lives here told us that at least 2 people died. pic.twitter.com/CyIgHeAmXV — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) March 15, 2022

Αυξήθηκαν οι νεκροί από το χτύπημα στον τηλεοπτικό σταθμό στην πόλη Ρίβνε

Στους 19 έφτασαν σήμερα οι νεκροί και άλλοι 9 είναι οι τραυματίες, από το αεροπορικό χτύπημα σε έναν ραδιοτηλεοπτικό πύργο στην περιφέρεια Ρίβνε, στη βόρεια Ουκρανία, δήλωσε ο κυβερνήτης Βιτάλι Κόβαλ.

Παράλληλα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν (μεταξύ τους κι ένας 15χρονος) και άλλος ένας τραυματίστηκε σε βομβαρδισμούς του ρωσικού στρατού στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές εισαγγελικές αρχές.

⚡️19 killed, 9 injured in Russia’s attack on TV tower in Rivne. According to Rivne Oblast Governor Vitalii Koval, there might be more victims, as the rescuers are still working at the scene. The strike happened on March 14 in Rivne, a regional capital in northwestern Ukraine. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 15, 2022

Τα χτυπήματα στον αστικό ιστό του Κιέβου

Μετά Ρωσικά πυρά έπληξαν σήμερα το πρωί τουλάχιστον δύο τομείς του Κιέβου όπου βρίσκονται κατοικίες, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών· οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς, την ώρα που οι μάχες γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, την οποία επιδιώκει να περικυκλώσει ο ρωσικός στρατός, δεν σταματούν να κλιμακώνονται.

Εφιαλτικές ήταν οι πρώτες πρωινές ώρες σήμερα για τη δοκιμαζόμενη πόλη, με εκρήξεις να ακούγονται απο πολύ νωρίς και φωτιές να ξεσπούν σε τρεις πολυκατοικίες που χτυπήθηκαν από ρωσικά πυρά.

Svyatoshinsky district of #Kyiv. Two residential multi-storey buildings were damaged. Rescuers are working at the site. This is reported by the People's Deputy of #Ukraine Oleksiy #Goncharenko. pic.twitter.com/eqG4xQSTRP — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022

Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας, φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε δύο πολυκατοικίες 9 και 16 ορόφων στη δυτική συνοικία Σβιατοσίν του Κιέβου.

Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι δύο άτομα εντοπίστηκαν νεκρά στη 16ώροφη πολυκατοικία, και 35 άτομα συνολικά διασώθηκαν από το φλεγόμενο κτίριο.

We are at the scene of another attack in Kyiv last night/morning. Again, a residential building was targeted. @BILD pic.twitter.com/oxODbHW8Dh — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) March 15, 2022

Στις 05:36 οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες στο εννιαώροφο κτίριο.

Φωτιά ξέσπασε όμως και σε μία πολυκατοικία 10 ορόφων στην συνοικία Πόντιλ του Κιέβου μετά από ρωσικό χτύπημα. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν από τον πρώτο έως τον πέμπτο όροφο, και στις 6:51 το πρωί οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να τις σβήσουν. Ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η έκρηξη έσπασε σχεδόν όλα τα παράθυρα του ακινήτου και όλων όσα βρίσκονται γύρω του, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου ο οποίος μετέβη επιτόπου. Αρκετοί κάτοικοι πέταγαν από τα παράθυρα των διαμερισμάτων τους γυαλιά και συντρίμμια.

Σε χωριστή ανακοίνωσή τους οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανέφεραν πως προκλήθηκε πυρκαγιά από ρωσικά πυρά σε σπίτι στη συνοικία Οσοκόρκι, στο νοτιοανατολικό τμήμα του Κιέβου. Το χτύπημα αυτό δεν προκάλεσε θύματα, κατά τις ίδιες πηγές. Τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα σήμερα από δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στο κέντρο του Κιέβου.

A curfew is announced in #Kyiv from 8 p.m. on March 15 to 7 a.m. on March 17. This was announced by the mayor Vitaly #Klitschko. It is prohibited to move around the city without a special pass. It is possible to go out only to go to the shelter. pic.twitter.com/uXs8qHIyKI — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022

Η σφοδρότητα των μαχών γύρω από το Κίεβο έχει διπλασιαστεί τις τελευταίες ημέρες. Η ουκρανική πρωτεύουσα έχει περικυκλωθεί σχεδόν τελείως από τα ρωσικά στρατεύματα, είκοσι ημέρες αφού εισέβαλαν στη χώρα, την 24η Φεβρουαρίου. Οι μισοί και πλέον από τους 3 εκατ. κατοίκους της πόλης την έχουν εγκαταλείψει από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης. Χθες Δευτέρα αναφέρθηκαν αρκετοί νεκροί και τραυματίες εξαιτίας βομβαρδισμών σε συνοικίες του Κιέβου. Εδώ και μέρες μαίνονται μάχες ανάμεσα στις ρωσικές και τις ουκρανικές δυνάμεις στη βορειοδυτική περιφέρεια του Κιέβου.

Σημαντικές ζημιές στο αεροδρόμιο του Ντνίπρο από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς

Στο μεταξύ το αεροδρόμιο της πόλης Ντνίπρο στην ανατολική Ουκρανία υπέστη «μαζικές καταστροφές» έπειτα από τον βομβαρδισμό του δύο φορές στη διάρκεια της νύκτας από τις ρωσικές δυνάμεις, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές αρχές. «Στη διάρκεια της νύκτας ο εχθρός επιτέθηκε στο αεροδρόμιο του Ντνίπρο. Δύο πλήγματα. Ο διάδρομος απογείωσης- προσγείωσης καταστράφηκε. Ο τερματικός σταθμός υπέστη ζημιές. Μαζικές καταστροφές», έγραψε ο Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο, κυβερνήτης της ομώνυμης επαρχίας στο Telegram.

Το Ντνίπρο, μια βιομηχανική πόλη ενός εκατομμυρίου κατοίκων από την οποία περνά ο ομώνυμος ποταμός που χωρίζει το ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, όπου κυριαρχούν οι φιλορώσοι αντάρτες, από την υπόλοιπη χώρα, είχε γλιτώσει σε μεγάλο βαθμό από την προέλαση του ρωσικού στρατού. Το Σάββατο η πόλη έγινε στόχος βομβαρδισμών με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος.

Σε κατάσταση σοκ οι εγκλωβισμένοι κάτοικοι της Μαριούπολης

Ατελείωτο μοιάζει το μαρτύριο από τις συνεχόμενες ρωσικές επιθέσεις στην Μαριούπολη της Ουκρανίας, με τις σειρήνες να προειδοποιούν συνεχώς για νέους βομβαρδισμούς και τους εναπομείναντες εγκλωβισμένους κατοίκους να παραμένουν αβοήθητοι μέσα σε καταφύγια και υπόγεια σπιτιών.

Όπως αναφέρει στο protothema.gr η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας Αλεξάνδρα Προτσένκο – Πιτσατζή, μόνο ο φόβος κυριαρχεί πλέον στην ιστορική πόλη:

«Είμαι στο υπόγειο του σπιτιού της ανιψιάς μου εδώ και λίγες ημέρες. Δεν έχουμε βγει καθόλου έξω καθώς συνέχεια ακούμε αεροπλάνα και βομβαρδισμούς. Φοβόμαστε να πάμε οπουδήποτε. Προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα με τις λιγοστές προμήθειες που έχουμε. Η κατάσταση είναι τρομακτική, φοβόμαστε».

Στο σπίτι δεν υπάρχει ρεύμα με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι ακόμα πιο δύσκολη, αφού μεταξύ άλλων η επικοινωνία με συγγενής και φίλους είναι σχεδόν αδύνατη :

«Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με κανέναν διότι δεν υπάρχει σήμα. Εκεί που νομίζεις πως έχεις κάτι, εκεί χάνεται. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε οι άνθρωποι μας τι κάνουν κι αν ζουν. Είναι ένας εφιάλτης που δεν φαίνεται να τελειώνει. Οι νύχτες είναι ατελείωτες, οι ώρες δεν περνούν με τίποτα, ακούγονται συνέχεια βομβαρδισμοί».

Περίπου 300 άνθρωποι από τη Μαριούπολη έφτασαν στη Ζαπορίζια

Στο μεταξύ η δημοτική αρχή της Μαριούπολης, λιμένα στρατηγικής σημασίας στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ανέφερε νωρίς σήμερα ότι από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης έχουν σκοτωθεί 2.357 άμαχοι κάτοικοί της.

Η πόλη, που είχε κάπου 400.000 μόνιμους κατοίκους προτού αρχίσει η εισβολή, πολιορκείται από ρωσικά στρατεύματα εδώ και μέρες κι έχει αποκοπεί από την υπόλοιπη χώρα. Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για πολλές αεροπορικές επιδρομές από την Αζοφική Θάλασσα. Η Μόσχα λέει πως πλήττει αποκλειστικά στρατιωτικούς στόχους.

Ο Πέτρο Αντριουστσένκο, δημοτικός σύμβουλος, χαρακτήρισε «απάνθρωπη» την κατάσταση στην πόλη, όπου δεν υπάρχουν «ούτε τροφή, ούτε νερό, ούτε ηλεκτρικό, ούτε θέρμανση», προσθέτοντας πως φοβάται ότι οι θάνατοι δημοτών μπορεί να φθάσουν ακόμη και τους 20.000 καθώς οι συγκρούσεις εντείνονται.

