Συναγερμός σε αεροπορική βάση των ΗΠΑ

Συναγερμός σήμανε στην αεροπορική βάση MacDill των ΗΠΑ, στη Φλόριντα, το μεσημέρι της Παρασκευής. Η αεροπορική βάση αποκλείστηκε, ενώ υπήρχαν πληροφορίες για ένοπλο.

Οι αρχές απέκλεισαν την αεροπορική βάση MacDill στην Τάμπα της πολιτείας Φλόριντα των ΗΠΑ, το μεσημέρι της Παρασκευής (ώρα Ελλάδος), χωρίς να αναφέρουν επίσημη αιτία.

Αρμόδιο στέλεχος της βάσης ανέφερε στο πρακτορείο Associated Press ότι δεν είχε άλλες πληροφορίες για τον αποκλεισμό.

Είχαν προηγηθεί, ωστόσο, αναφορές που έκαναν λόγο για «ένοπλο» στην αεροπορική βάση.

Just got an alert while here at MacDill for an Active Shooter. We're in lock-down. Be safe.

— Andrew Learned (@AndrewLearned) January 10, 2020