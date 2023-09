Συναγερμός στην Κίνα για τον «σούπερ τυφώνα» Σάολα

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στο Χονγκ Κονγκ, τη Σεντζέν και άλλες μεγάλες πόλεις της νότιας Κίνας, κλείστηκαν στα σπίτια τους, εν αναμονή του «σούπερ τυφώνα» Σάολα, για τον οποίο οι ειδικοί εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να είναι ο ισχυρότερος που θα πλήξει την περιοχή εδώ και δεκαετίες.

Τουλάχιστον 880.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους σε δύο γειτονικές περιοχές, εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ενώ η έναρξη της σχολικής χρονιάς αναβλήθηκε στο Χονγκ Κονγκ, όπου οι άνεμοι ξερίζωσαν ήδη πολλά δέντρα στους έρημους δρόμους.

«Ο Σάολα μπορεί να εξελιχθεί στον ισχυρότερο τυφώνα που έχει πλήξει το Δέλτα του ποταμού Τσου («Μαργαριταρένιος ποταμός») από το 1949, ανέφερε το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Weibo. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει πολλές μεγάλες πόλεις, όπως το Χονγκ Κονγκ, την Καντόνα, τη Σεντζέν και το Μακάο.

Στο Χονγκ Κονγκ, που ενδέχεται να δεχτεί το σφοδρότερο πλήγμα, οι αρχές έθεσαν το επίπεδο συναγερμού στη βαθμίδα Τ10, την υψηλότερη, κάτι που έχει συμβεί μόνο 16 φορές μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναμένουν ότι οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τα 118 χιλιόμετρα την ώρα, με ριπές που μπορεί να ξεπερνούν και τα 220 χλμ./ώρα.

«Μην βγαίνετε έξω, μην πλησιάζετε σε παράθυρα και εξωτερικές πόρτες. Φροντίστε να βρείτε καταφύγιο», προειδοποίησε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Γύρω στις 18.00 (ώρα Ελλάδας, 23.00 τοπική ώρα) ο τυφώνας απείχε 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης.

Οι δρόμοι στο Χονγκ Κονγκ ήταν έρημοι σήμερα, εκτός από λιγοστούς κατοίκους που βγήκαν να κάνουν τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Μια γυναίκα, η κυρία Λι, που συνοδευόταν από την εγγονή της, είπε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε σωστά να αναβάλει την έναρξη της σχολικής χρονιάς. «Καλύτερα να περιμένουμε να τελειώσει όλο αυτό προτού να στείλουμε τα παιδιά στο σχολείο», τόνισε.

Storm surge starting to roll in the coastal areas of Hong Kong as violent typhoon #Saola approaches.

