Συναγερμός στις ΗΠΑ: Boeing έβγαζε φωτιές από τους κινητήρες-Vid

Δείτε βίντεο με το Boeing να πετάει πάνω από το Λος Άντζελες ενώ από τους κινητήρες βγαίνουν φλόγες

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Λος Άντζες πραγματοποίησε ένα Boeing 777 των Philippine Airlines με προορισμό τη Μανίλα όταν ο πιλότος διαπίστωσε πιθανή βλάβη στους κινητήρες.

Βίντεο που έχουν καταγράψει το Boeing να πετάει πάνω από το Λος Άντζελες πριν να επιστρέψει στο αεροδρόμιο της πόλης δείχνουν φλόγες να βγαίνουν από τους κινητήρες του αεροπλάνου.

Video shows a Boeing 777 bound for Manila with flames coming out of an engine pic.twitter.com/XvkjjDiZUc

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για τραυματισμούς.

«Είδαμε φλόγες να βγαίνουν από τις μηχανές. Έμοιαζαν με φλόγες που βγαίνουν από τις εξατμήσεις αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών» περιέγραψε τις εικόνες που είδε ένας 36χρονος κάτοικος του Λος Άντζελες.

«Ξαφνικά οι φλόγες σταμάτησαν και είδα το αεροπλάνο να στρίβει αριστερά και να επιστρέφει στο αεροπλάνο» πρόσθεσε ο ίδιος.

Χρήστες του Twitter ανήρτησαν βίντεο που φέρεται να έχει καταγράψει επιβάτης της πτήσης με τις φλόγες να βγαίνουν από έναν από τους κινητήρες του αεροπλάνου.

Footage from inside Philippine Airlines Flight 113 shared with me from the woman who shot this, she says she started praying and that’s when the plane banked back to LAX. @KFIAM640 pic.twitter.com/NnNC68cgsa

— Kris Ankarlo (@KrisAnkarlo) November 21, 2019