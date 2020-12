Συναγερμός στις ΗΠΑ: Έκρηξη στο κέντρο του Νάσβιλ (Φώτος)

Μια δυνατή έκρηξη αναστάτωσε το κέντρο του Νάσβιλ στο Τενεσί των ΗΠΑ, με αστυνομία και Πυροσβεστική να σπεύσουν στο σήμείο.

Μια ισχυρή έκρηξη έπληξε το κέντρο του Νάσβιλ στην πολιτεία του Τένεσι των ΗΠΑ τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Aρκετά κτίρια υπέστησαν ζημιές, αλλά δεν έχει γίνει λόγος για τραυματίες, όπως μετέδωσε τοπικά μέσο την Παρασκευή.

Στο σημείο έσπευσε αστυνομία και Πυροσβεστική προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευαν φωτογραφίες που δείχνουν μαύρο καπνό στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη μητροπολιτική αστυνομία η έκρηξη οφείλεται σε όχημα ενώ μέχρι στιγμής απλά έσπασαν τζάμια από κάποια παρακείμενα κτίρια.

#BREAKING there’s been some type of explosion in Downtown Nashville. Authorities are trying to figure out what happened. pic.twitter.com/QOt4cMH1Fl

We’re starting to see pictures of the damage as the sun comes up. Something caused a lot of damage this morning in Downtown Nashville. Still waiting for an update from authorities. 📸: James Green pic.twitter.com/A0NKh3TwPf

— Aaron Cantrell (@AaronTheNewsGuy) December 25, 2020