Συνδρομή $8 το μήνα στο Twitter Blue ανακοίνωσε ο Μασκ

Οι πιστοποιημένη χρήστες του Twitter θα χρειαστεί σύντομα να πληρώσουν αρκετά περισσότερα για να διατηρήσουν το χαρακτηριστικό μπλε σήμα που δείχνει ότι έχουν περάσει τη διαδικασία της επαλήθευσης, καθώς ο νέος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας, Έλον Μασκ ανακοίνωσε σήμερα μια γενναία αύξηση στη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Ειδικότερα, ο Μασκ ανακοίνωσε με μια ανάρτησή του ότι οι χρήστες της πλατφόρμας θα μπορούν πλέον έναντι συνδρομής 8 δολ. μηνιαίως να αποκτούν την υπηρεσία Twitter Blue που δίνει επιπλέον προνόμια.

Οι χρήστες μέχρι σήμερα δεν πλήρωναν τίποτα για το μπλε σήμα καθώς το ίδιο το Twitter πιστοποιεί δημόσια πρόσωπα ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν ότι τα μηνύματα προέρχονται από μια αξιόπιστη πηγή.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022