Συνελήφθη άνδρας έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ - Πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ βρέθηκαν υπό αστυνομικό κλοιό το βράδυ της Τρίτης 02 Μαϊου 2023, όταν ένας άνδρας πέταξε φυσίγγια κυνηγετικού όπλου στο έδαφος έξω από τη βασιλική κατοικία.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία έκανε γνωστό ότι οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα γύρω στις 7 το απόγευμα (τοπική ώρα) της Τρίτης όταν πλησίασε τις πύλες του Παλατιού και πέταξε «αριθμό αντικειμένων» στο χώρο των ανακτόρων.

BREAKING: Man has been arrested outside Buckingham Palacehttps://t.co/IcwTnK8uva

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/oyXjfMGrNp

— Sky News (@SkyNews) May 2, 2023

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι τα αντικείμενα βρέθηκαν και ότι ο άνδρας βρίσκεται πλέον υπό κράτηση, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του και μια «ύποπτη τσάντα».

WATCH: Controlled explosion heard on live TV as police investigate suspicious bag at Buckingham Palace pic.twitter.com/YoX2pDKWrF

— BNO News (@BNONews) May 2, 2023

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη στο σημείο, σύμφωνα με το BBC.

«Αστυνομικοί συνέλαβαν γρήγορα έναν άνδρα γύρω στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 2 Μαΐου, αφού πλησίασε τις πύλες του παλατιού του Μπάκιγχαμ και πέταξε μια σειρά από αντικείμενα - που πιθανολογείται ότι ήταν φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, στους χώρους του παλατιού. Αυτά έχουν ανακτηθεί και θα μεταφερθούν για εξειδικευμένη εξέταση. Δεν υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς ή τραυματισμούς. Ο άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για κατοχή όπλου και θα τεθεί υπό κράτηση» αναφέρθηκε σε σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την Daily Mail, κανείς από τη βασιλική οικογένεια δεν βρισκόταν στο παλάτι τη στιγμή του συμβάντος.

Οι δρόμοι στην περιοχή άνοιξαν λίγο μετά τις 23.30 (ώρα Ελλάδας) ενώ η αστυνομία υπογράμμισε ότι δεν αντιμετωπίζει το θέμα ως τρομοκρατικό.

Υπενθυμίζεται ότι οι βρετανικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού λόγω της επικείμενης στέψης του βασιλιά Καρόλου το ερχόμενο Σάββατο.

