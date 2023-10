Συνελήφθη ύποπτος για την τρομοκρατική επίθεση στις Βρυξέλλες με τους δύο νεκρούς

Στη σύλληψη ενός άνδρα που σύμφωνα με βελγικά μέσα ενημέρωσης ενδεχομένως να είναι ο 45χρονος Τυνήσιος Λασουέντ Αμπντεσλάμ προχώρησε το πρωί της Τρίτης η βελγική αστυνομίας.

Σύμφωνα με το RTBF η σύλληψη έγινε κοντά σε σπίτι που ερευνήθηκε στην περιοχή Σαερμπέκ και στο οποίο φέρεται να ζούσε ο Αμπντεσλάμ.

Κατά την ίδια πηγή ο άνδρας δέχθηκε πυροβολισμό στο στήθος από τους αστυνομικούς και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο.

Τη σύλληψη επιβεβαίωσε και ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου χωρίς, ωστόσο, να επιβεβαιώνει για την ώρα ότι ο συλληφθείς είναι ο καταζητούμενος Ισλαμιστής.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που προηγήθηκαν οι αστυνομικοί βρήκαν αρκετά όπλα ενώ από το γραφείο του εισαγγελέα επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι ανάμεσά τους είναι και ένα όπλο που μοιάζει με αυτό με το οποίο έγινε η φονική επίθεση το βράδυ της Δευτέρας στις Βρυξέλλες.

Ποιος είναι ο 45χρονος που σκότωσε δύο ανθρώπους στις Βρυξέλλες

Ο 45χρονος Λασουέντ Αμπντεσλάμ, 45 ετών, Τυνησιακής καταγωγής, κάτοικος Βρυξελλών έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν κατηγορίες για τρομοκρατία στην πατρίδα του, την Τυνησία, σύμφωνα με τα βελγικά μέσα.

Σε βίντεο που κατέγραψε ένας κάτοικος της περιοχής ο δράστη, ντυμένος με ένα πορτοκαλί μπουφάν και ένα λευκό κράνος, κρατά ένα πυροβόλο όπλο.

ISIS terrorist is literally riding around the heart of #Brussels screaming ‘Allahu Akbar’ on a motorbike in a bright orange jacket and carrying an assault rifle. Police can’t find him. #Brussels #Bruxelles pic.twitter.com/HCenjpiDob

— Paul Golding (@GoldingBF) October 16, 2023