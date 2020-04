Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Ζήτησε ενίσχυση κι όχι δανεισμό ο ΠτΔ

Ολοκληρώθηκε η τέταρτη τηλεδιάσκεψη της συνόδου κορυφής της ΕΕ για τον κορωνοϊό που διήρκησε περίπου 4 ώρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, "ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, συμμετέχει από νωρίς το απόγευμα στη σύνοδο, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με βασικά θέματα στην ημερήσια διάταξη τον τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας Covid - 19 και του κοινού σχεδιασμού του πλάνου ανάκαμψης της ΕΕ, υπό το φως και των προτάσεων του Eurogroup. Συζητείται επίσης το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ 2021-2027.

Σε παρέμβασή του ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τοποθετήθηκε σε έκταση ως προς τις θέσεις της Κύπρου για το πλάνο ανάκαμψης, υπογραμμίζοντας ότι ανεξαρτήτως εργαλείου που θα επιλεγεί, αυτό που έχει σημασία είναι να βοηθηθούν περισσότερο οι χώρες που είναι πιο εκτεθειμένες, όπως η περίπτωση της Κύπρου, με οικονομία βασιζόμενη στις υπηρεσίες, οι οποίες μάλιστα έχουν υποστεί βαριές επιπτώσεις από την οικονομική κρίση. Θα πρέπει τόνισε να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες, όπως ο νησιωτικός χαρακτήρας και γενικότερα η γεωγραφική θέση στην περίπτωση της Κύπρου και να ενισχυθούν τόσο η Πολιτική Συνοχής τόσο και η Κοινή Αγροτική Πολιτική. Η Κύπρος υποστήριξε επίσης την ενίσχυση των χωρών που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα μέσω κονδυλίων της ΕΕ, και όχι δανεισμού, καθώς και τη συνέχιση της συζήτησης για το μηχανισμό του αμοιβαίου χρέους.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε επίσης εκτενώς τους ηγέτες της ΕΕ για τις νέες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα της Κύπρου. Επεσήμανε ότι εν μέσω παγκόσμιας πανδημίας και ενώ καλούνται οι χώρες να συνεργαστούν και να επιδείξουν πραγματική αλληλεγγύη, η Άγκυρα συνεχίζει την εχθρική και επικίνδυνη προσέγγιση της, εναντίον του Διεθνούς Δικαίου καθώς και αρχών και αξιών αλλά και των συμφερόντων της ΕΕ, στο πλαίσιο μιας αναχρονιστικής αναθεωρητικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπογράμμισε τη σημασία η ΕΕ να εξακολουθήσει να τηρεί συνεπή, ενιαία στάση αρχών επί του συγκεκριμένου θέματος, στο πλαίσιο των ειλημμένων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και των μηχανισμών που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή."

Το Tweet του Προέδρου:

#EUCO The pandemic has put our economies & societies under enormous pressure. Given the depth of the crisis & the real financing needs, our success will depend on how we develop new tools to provide the adequate resources needed to respond to the crisis in a coordinated manner. pic.twitter.com/vkfxeqsL3k

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) April 23, 2020