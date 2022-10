Συντριβή ρωσικού μαχητικού στη Σιβηρία

Ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη, την Κυριακή, σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Ιρκούτσκ της Σιβηρίας. Και οι δύο πιλότοι σκοτώθηκαν, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο κυβερνήτης του Ιρκούτσκ, Ιγκόρ Κομπζέφ, είπε ότι το αεροπλάνο έπεσε σε διώροφο σπίτι στην πόλη. Το υπουργείο έκτακτης ανάγκης τόνισε ότι οι πιλότοι έχασαν τη ζωή τους, αλλά δεν υπήρξαν άλλα θύματα.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν φωτιά σε κτήρια και μαύρο καπνό να ανεβαίνει στον ουρανό.

An airplane crashed in Russia in Irkutsk. According to Russian sources, it was a SU-30 that took off from an aircraft factory. pic.twitter.com/ak4PMGIh7y

— Dmytro Report 🌻 (@thedimsol) October 23, 2022