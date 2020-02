Συρία-Τουρκία: Δεκάδες Τούρκοι στρατιώτες νεκροί από βομβαρδισμό

Κόλαση πολέμου με σοβαρό αντίκτυπο στην Ελλάδα και το μείζον μεταναστευτικό ζήτημα έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες στη Συρία, μετά την αεροπορική επίθεση που δέχθηκαν οι τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις από τον συνασπισμό του κυβερνητικού στρατού του Μπασάρ αλ Άσαντ και της Ρωσίας, στην περιοχή της Ιντλίμπ, με τουλάχιστον 33 νεκρούς Τούρκους στρατιώτες. Σε μία πρώτη αντίδραση, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συγκάλεσε έκτακτο συμβούλιο, ενώ Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι η Άγκυρα έχει λάβει την απόφαση να ανοίξει τα σύνορά της προς την Ευρώπη στους πρόσφυγες και μετανάστες, δίνοντας εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας που βρίσκονται στα σύνορα με την Ελλάδα, να μην εμποδίζουν τη διέλευσή τους.

Οι εξελίξεις αναμένεται να είναι ραγδαίες τις επόμενες ημέρες, αν όχι ώρες, καθώς τα τουρκικά κόμματα πιέζουν για ολοκληρωτική στρατιωτική δράση στη Συρία, τονίζοντας πως θα στηρίξουν οποιαδήποτε απόφαση για επέμβαση, όποιο και αν είναι το κόστος.

Ακολουθεί βίντεο στο οποίο Τούρκοι στρατιώτες μεταφέρονται τραυματισμένοι στο νοσοκομείο:

#BREAKING: #Erdogan has called the #Turkey's MOD to hold an emergency meeting over #RuAF's airstrike at #THK in #Idlib! At-least 30 Turkish soldiers & several #TFSA jihadists are killed in the airstrike carried out by #Russia Air Force in #Balyun village, Jabal al-Zawiya region! pic.twitter.com/k60znT6o9z

— Babak Taghvaee (Backup) (@BabakTaghvaee1) February 27, 2020