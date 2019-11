Συρία: Τζιχαντιστές με γερμανικό άρμα Leopard (Φώτο)

Τεράστια ερωτήματα εγείρονται από την αποκάλυψη ότι τζιχαντιστές που συμμετέχουν στην τουρκική εισβολή στη Συρία, μάχονται με την υποστήριξη γερμανικών τεθωρακισμένων τύπου Leopard.

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης της Ροτζάβα οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε από επίσημα κανάλια, δείχνει τζιχαντιστές της οργάνωσης Jaysh-al-Islam να προελαύνουν στην περιοχή του Ρας Αλ Αΐν(Σερεκανίγιε), υποστηριζόμενοι από ένα γερμανικό άμα Lepoard 2A4. Ο συγκεκριμένος τύπος αρμάτων έχει πουληθεί από τη Γερμανία στην Τουρκία, με την προϋπόθεση ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν τον διεθνή νόμο.

Τον Φεβρουαρίο του 2018, με αφορμή την τουρκική εισβολή στο Αφρίν, δύο εκθέσεις του γερμανικού κοινοβουλίου είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα γερμανικά Leopard δεν είχαν εμπλοκή σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίους.

Στην εικόνα όμως που δημοσιοποιείται, είναι προφανείς οι παραβιάσεις:

Jihadist faction Jaysh-al-Islam advance E. Sere Kaniye backed by a Leopard 2A4 tank sold by Germany to Turkey, footage published via official channels shows.

JAI are known for torture, electrocution, summary execution, and parading religious minorities in cages as human shields. pic.twitter.com/mXSXatYbEs

— Rojava Information Center (@RojavaIC) November 6, 2019