Συρία:Βίντεο από τη στιγμή που Τούρκοι πυροβολούν εναντίον αμάχων

Τουρκικές δυνάμεις, που πραγματοποιούν κοινή περιπολία στη βόρεια Συρία βάσει ρωσοτουρκικής συμφωνίας, πυροβόλησαν σήμερα, Τρίτη, με πραγματικά πυρά διαδηλωτές κοντά στην πόλη Κομπάνι, η οποία κατοικείται κυρίως από Κούρδους, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα και το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το Παρατηρητήριο, που έχει την έδρα του στη Βρετανία, ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά ακόμη τραυματίστηκαν κοντά στην πόλη κατά μήκος των συρο-τουρκικών συνόρων.

Ο τουρκικός στρατός εξαπέλυσε διασυνοριακή επίθεση στη βορειοανατολική Συρία τον περασμένο μήνα εναντίον της κουρδικής πολιτοφυλακής Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) στην περιοχή, παίρνοντας τον έλεγχο μιας περιοχής 120 χλμ. κατά μήκος των συνόρων.

Βάσει μιας επί μέρους συμφωνίας, η Ρωσία και η Τουρκία συμφώνησαν να απομακρύνουν τις Μονάδες Προστασίας του Λαού τουλάχιστον 30 χλμ. νοτίως του συνόρου και να πραγματοποιούν κοινές περιπολίες. Η Άγκυρα θεωρεί την πολιτοφυλακή Μονάδες Προστασίας του Λαού τρομοκρατική που έχει σχέσεις με την κουρδική εξέγερση στο τουρκικό έδαφος.

One of the injured is reportedly Zozan Remedan Berkel, a reporter with Jin TV.

Jin TV is an all-female news station set up to platform women's voices and cover the woman-led social revolution underway in North and East Syria -'Jin' means 'woman' in Kurdish. pic.twitter.com/PdRwChr1XD

— Rojava Information Center (@RojavaIC) November 12, 2019