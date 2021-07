Ταϊλάνδη: «Συμμορίες» μαϊμούδων... λύνουν τις διαφορές τους (vid)

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό βίωσαν οι κάτοικοι της πόλης Λοπ Μπουρί στην Ταϊλάνδη, όταν εκατοντάδες μαϊμούδες συγκεντρώθηκαν για σε κεντρικό δρόμο για να... λύσουν τις διαφορές τους.

Οι άγριοι πίθηκοι είχαν σχηματίσει δυο αντίπαλες ομάδες και άρχισαν να «τσακώνονται» μπροστά στα μάτια των σοκαρισμένων οδηγών, θυμίζοντας σκηνή από την ταινία φαντασίας ο «Πλανήτης των Πιθήκων».

Fight club! 🐒 Monkeys in Lopburi are at war with each other again. A shortage of food offerings from tourists is said to be the reason the crab-eating macaques have been seen brawling in recent times. #Thailand #Lopburi #Monkeys pic.twitter.com/3Sewoc4g1X

— Globe - Bangkok’s News + Lifestyle (@GlobeBangkok) July 26, 2021